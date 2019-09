"Bez wiarygodności nie ma demokracji"

– Nasza formacja służąc Polsce, polskiej rodzinie, wykonując swoje zobowiązanai i zapowiedzi okazała się wiarygodna. Bez wiarygodności nie ma demokracji. Jeśli w trakcie kampanii społeczeństwo wprowadza się w błąd, to wtedy akt wyborczy staje się do pewnego stopnia fikcją – mówił dziś podczas konwencji regionalnej PiS w Łodzi prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jak dodawał, wybory mają sens, kiedy jest to wybór między różnymi wizjami, elitami, programami. – Jeśli tego wyboru nie ma, wszyscy mają mówić i robic to samo to nie ma demokracji – podkreślał.

"Jest już nowa elita"

– W Polsce obok elity stworzonej przez postkomunizm jest już nowa, ta która jest w stanie zmieniać Polskę. Ale nie taka elita, która się wynosi, uważa za lepszą, tylko taka która chce służyć i ta służba jest właśnie elitarna, bo bezinteresowność, gotowość do wpsierania innych, empatia to to co powinno cechować ludzi, którzy dąża do zdobycia władzy – mówił dalej były premier.

Kaczyński nawiązał do hasła zaprezentowanego podczas wcześniejszej konwencji – państwa dobrobytu. – Nasza metoda prowadzenia polityki się sprawdza i dlatego mogliśmy się ośmielić na pewną nową koncepcję - polską wersję państwa dobrobytu, która ma służyć całemu społeczenstwu, ale przede wszystkim rodzinie. My po rządach neoliberalnych, postkomunizmie, musimy nasz dom remontować, odbudowywać, a jeśli coś się odbudowije trzeba dbać o fundamenty. Budować na skale. Tą skałą dla polskiej wspólnoty i państwa jest polska rodzina – wskazywał prezes PiS. Jak dodawał, jeśli jego formacja wygra jesienne wybory będzie dążyłą do tego, żeby poziom życia polskich rodzin osiągnął poziom zachodnioeuropejski.

"Trwa atak na polską rodzinę"

– Dziś trwa atak na polską rodzinę, próbuje się podważyć jej istotę. by jej istotę podważyć. Musimy go odeprzeć – mówił w dalszej części swojego wystąienia Kaczyński. – Nasza rodzina, czy to się komuś podoba czy nie wyrasta z chrześcijaństwa – dodawał.

– My jesteśmy tolerancyjni. Tolerancja - tak, ale afirmacja wszystkiego, cokolwiek komuś do głowy przyjdzie - nie. – PiS stoi na straży polskiej rodziny, stoi na straży normalności – zapewniał.