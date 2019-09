"Polski model państwa dobrobytu". Prawo i Sprawiedliwość pokazało program

Program PiS można pobrać tutaj. Dokument liczy ponad 200 stron.

Program składa się z czterech rozdziałów: "Wartości i zasady", "Diagnoza. Od postkomunizmu do polskiego modelu nowoczesnego państwa dobrobytu", "Dokonania i plany" oraz "Wyzwania". Na pierwszych stronach programu przypomniano szlagierowe programy i obietnice PiS, w tym podniesienie płacy minimalnej, modernizacja armii, „bez PiT dla młodych”, obniżka CiT czy 13 emerytura.

"U podstaw ideowych programu Prawa i Sprawiedliwości leży szacunek dla godności każdego człowieka. Obowiązek ochrony tej godności przez tworzenie odpowiednich warunków ludzkiej egzystencji spoczywa na państwie i jest racją istnienia wspólnoty politycznej. Godność człowieka ujawnia się, a także odsłania swój potencjał we wspólnocie i w instytucjach, które ją organizują wokół podstawowych zasad dobrego społeczeństwa. Trzy z tych zasad mają szczególne znaczenie – ochrona życia, gwarancja wolności" – czytamy we wstępie do rozdziału pierwszego.

Wśród propozycji programowych znalazło się m. in. wzmocnienie roli premiera. "Kluczową kwestią reformy działania rządu jest umocnienie pozycji Prezesa Rady Ministrów, w szczególności w zakresie sprawnego pełnienia nadzoru nad poszczególnymi resortami" – czytamy w programie. Koordynacja prac ministerstw ma być "dokonywana osobiście, poprzez komitety Rady Ministrów, a w zakresie prac legislacyjnych poprzez umocnienie roli Zespołu Programowania Prac Rządu". Zapowiedziano też ocenę obowiązującego układu resortów, "zwłaszcza tych, które są właściwe dla spraw gospodarczych". Należy też stworzyć "jeden system nadzoru oraz ujednolicony mechanizm weryfikacji kandydatów na stanowiska kierownicze w spółkach skarbu państwa".

W przypadku zapowiedzi prorodzinnych, PiS zapowiada, że wydatki na politykę prorodzinną w roku 2020 osiągną 4 proc. PKB. W programie pada zapowiedź, że najwięksi pracodawcy będą co dwa lata przeprowadzać ankiety, by wyeliminować różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Celem polityki społecznej na kolejne 4 lata jest wzrost płac i wzrost emerytur: "Zwiększymy kwotę emerytury minimalnej do 1200 zł, od 2021 r. planujemy pójść dalej i ruszyć z kolejnym programem kierowanym do emerytów i rencistów, chodzi o tzw. „14 emeryturę” (program w całości obejmie osoby, których świadczenie nie przekroczy ok. 2900 zł w 2021 r.)".

Partia rządząca proponuje także m. in. podniesienie nakładów na kulturę i wprowadzenie regulacji dot. mediów. Chodzi o powołanie samorządu dziennikarskiego i prawne uregulowanie tego zawodu.