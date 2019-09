Łódź, Piła, Pleszew. PiS nie zwalnia kampanijnego tempa

– Dziś trwa atak na polską rodzinę, który podważa jej istotę. Musimy go odeprzeć – mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W Łodzi odbyła się w sobotę konwencja regionalna tej partii, w której udział wzięli m.in. premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Piotr Gliński a także była premier Beata Szydło.

– Nasza formacja służąc Polsce, polskiej rodzinie, wykonując swoje zobowiązania i zapowiedzi okazała się wiarygodna. Bez wiarygodności nie ma demokracji. Jeśli w trakcie kampanii społeczeństwo wprowadza się w błąd, to wtedy akt wyborczy staje się do pewnego stopnia fikcją – mówił podczas konwencji regionalnej PiS w Łodzi prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jak dodawał, wybory mają sens, kiedy jest to wybór między różnymi wizjami, elitami, programami. – Jeśli tego wyboru nie ma, wszyscy mają mówić i robić to samo, to nie ma demokracji – podkreślał.

Z kolei w Pleszewie premier wskazywał, że szereg reform udało się przeprowadzić dzięki sprawnemu państwu, które potrafiło zwalczyć m. in. mafie VAT-owskie. – Nie byłoby tych wszystkich naszych programów: i społecznych, i rozwojowych, gospodarczych - obniżenia CIT-u, budowy dróg, modernizacji szpitali, funduszu internetu szerokopasmowego - gdyby nie państwo, które jest sprawne, które pogoniło mafie VAT-owskie, łobuzów, złodziei, przestępców podatkowych, którzy hulali tutaj jak wiatr po dzikich polach – mówił Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami Pleszewa.

