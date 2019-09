Wielki sukces akcji "Polska pod Krzyżem". Ponad 60 tys. osób modliło się we Włocławku

W sobotę w Kruszynie koło Włocławka odbyła się akcja pod hasłem „Polska pod Krzyżem”. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 11.00 modlitwą różańcową. Zorganizowano konferencje, sprawowana była Msza św, a wieczorem odprawiona została Droga Krzyżowa. Inicjatorem ewangelizacyjnego spotkania w Kruszynie koło Włocławka jest tamtejsza diecezja i Fundacja Solo Dios Basta. Jednocześnie organizatorzy zachęcali wszystkich tych, którzy nie mogą dotrzeć do Kruszyna, aby łączyli się duchowo na modlitwie z miejsc swojego zamieszkania.

– Trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego. Jego męka i śmierć na krzyżu są gwarancją życia wiecznego, życia, które się nie skończy. Krzyż staje się gwarancją życia. Dlatego św. Paweł w liście do pierwszych mieszkańców Europy, którzy zetknęli się z Ewangelią, wspomina, zachęca ich do gestu, który dzisiaj tutaj wielokrotnie powtórzymy na Imię Jezusa – niech zgina się wszelkie kolano istot ziemskich, niebieskich i podziemnych. Będziemy Mu dziękowali za objawienie siebie i za objawienie Syna Bożego na krzyżu – mówił ordynariusz diecezji włocławskiej, który wygłosił kazanie.

W nocnej drodze krzyżowej wzięło udział 50 tys. osób. Uczestnicy akcji "Polska pod Krzyżem" mieli ze sobą tysiące świec. Poruszające były świadectwa pielgrzymów, którzy mierzyli się w życiu m.in. z chorobami i śmiercią bliskich. Mozna było usłyszeć świadectwa opowiadające o zdradzie małżeńskiej, aborcji, rozpadzie rodziny. Swoje świadectwo przedstawił także brat zmarłego tragicznie w katastrofie smoleńskiej Stefana Melaka, Andrzej.

Wydarzenie "Polska pod Krzyżem" ma być wypełnieniem testamentu duchowego św. Jana Pawła II, który w 1997 r. wzywał do obrony krzyża "od Tatr aż do Bałtyku". Akcja modlitewna odbyła się w sumie w 1258 parafiach w całej Polsce i za granicą. Ostatnimi akcentami akcji były nocna adoracja Najświętszego Sakramentu i Msza święta, która została odprawiona 3.00 nad ranem.