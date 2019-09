Ekipa TV zarejestrowała niecodzienne zdarzenie. Koparka wjechała w... supermarket

Ekipa reporterska Polsat News była w drodze na zdjęcia do prognozy pogody. Wtedy doszło do niespodziewanego zdarzenia: koparka wjechała w sklep Biedronka. Chwytak służący do przenoszenia gruzu zatrzymał się tuż obok bankomatu.

– Policjanci dostali zgłoszenie o próbie wydobycia bankomatu z supermarketu po godzinie 3. Policja szuka podejrzanych oraz świadków zdarzenia – poinformowała reporterka Polsat News, Agnieszka Kuzyk. Na miejscu wydarzenia, a więc na rogu ulic Poprzecznej i Wydawniczej, pracują policjanci z pionu kryminalnego oraz policjanci z komisariatu w Wawrze i komendy rejonowej.

