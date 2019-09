Wielkie zmiany w mediach? PiS chce uregulowania zawodu dziennikarza

Akapit poświęcony uregulowaniu prawnemu zawodu dziennikarza można znaleźć niemal na samym końcu programu.

PiS: Powinien powstać samorząd dziennikarski

Na stronie 196 czytamy: "Ze względu na odpowiedzialność i szczególne zaufanie, jakim cieszy się profesja dziennikarza, należałoby również stworzyć zupełnie odrębną ustawę regulującą status zawodu (ustawa o statusie zawodowym dziennikarza). Wprowadzałaby ona rozwiązania podobne do tych, jakie mają inne zawody zaufania publicznego, np. prawnicy lub lekarze. Głównym celem zmiany powinno być utworzenie samorządu, który dbałby o standardy etyczne i zawodowe, dokonywał samoregulacji oraz odpowiadał za proces kształtowania adeptów dziennikarstwa. Możliwe byłoby wtedy zlikwidowanie art. 212 KK, bo powstałaby gwarancja nienadużywania mechanizmów medialnych w sposób nieetyczny. Ustawa ta nie będzie jednak w żadnym stopniu ograniczać zasady otwartości zawodu dziennikarza".

Co to oznacza? "Z jednej strony przewiduje utworzenie samorządu zawodowego, który zająłby się oceną pracy dziennikarzy, szczególnie tych naruszających standardy etyczne i zawodowe. To że taki samorząd miałby prawo decydować o przynależności do zawodu sugeruje porównanie nowych rozwiązań do tych jakie funkcjonują w innych zawodach zaufania publicznego jak np. prawnicy i lekarze. Taki system miałby też stanowić gwarant wysokiej jakości wykonywania tego zawodu" – tak na portalu Rp.pl o pomyśle PiS pisze red. Mateusz Rzemek.

Media narodowe gwarantem pluralizmu

Osobny akapit w programie partii Jarosława Kaczyńskiego poświęcono tzw. mediom narodowym: "Media publiczne to nie tylko TVP, Polskie Radio i 17 lokalnych rozgłośni radiowych, to również Polska Agencja Prasowa. Wzmocniliśmy jej rolę i pozycję, zwiększając dotację oraz łącząc ją z Przedsiębiorstwem Wydawniczym Rzeczpospolita. Umożliwiło to uruchomienie serwisu anglojęzycznego i serwisów dedykowanych regionom. Reforma skarbu państwa dała Ministrowi Kultury nowe instrumenty nadzoru, co doprowadziło do uszczelnienia polityki finansowej spółek i wprowadzenia standardów korporacyjnych".

Partia zaznacza, że w przyszłości wciąż czeka wiele wyzwań. "Przede wszystkim należy ostatecznie wprowadzić efektywny system finansowania mediów publicznych. System ten powinien gwarantować wykonanie misji zgodnie ze zobowiązaniami zawartymi w karcie mediów, a poziom wsparcia powinien w pełni odzwierciedlać koszt tych zobowiązań. Tylko w ten sposób uda się stworzyć media, które będą mogły wykonywać swoją misję niezależnie od kaprysu polityków lub sytuacji budżetowej. Nadawcy będą mogli planować inwestycje i wydatki ze względu na przewidywalność corocznej składki (lub dotacji)" – czytamy.