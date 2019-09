Tragiczny karambol na Dolnym Śląsku. Motocykliści walczą o życie

Jak przekazał WP nakom. Kamil Rynkiewicz z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w kolizji brało udział 10 osób. Jedna z nich mimo pomocy ze strony ratowników medycznych zmarła. To 34-letni mężczyzna. 7 osób trafiło do szpitali. Dwóm osobom, w tym kierującej autem siedemdziesięciokilkuletniej kobiecie, nic poważnego się nie stało.

Grupa motocyklistów to mieszkańcy Głogowa i powiatu głogowskiego. Wszyscy jechali na wesele do Wrocławia. O kulisach wypadku piszą lokalne media. "Uderzenie było tak mocne, że niektórzy z nich znaleźli się kilkadziesiąt metrów od miejsca zdarzenia. Widok był przerażający (...) Jeden z najciężej poszkodowanych motocyklistów walczy o życie w lubińskim szpitalu. Mężczyzna przeszedł poważną operację ratującą życie" –informuje portal miedziowe.pl.

W ciężkim stanie jest także drugi motocyklista. Pozostali doznali ogólnych złamań i potłuczeń, w tym obrażeń głowy. W tej chwili trwa wyjaśnianie okoliczności karambolu.

