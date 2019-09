Pojedynek jedynek

Rzadko się zdarza, by liderzy obozu rządzącego i szeroko pojętej opozycji byli tak zgodni – nadchodzące wybory (13 października) będą najważniejsze od lat, a ich wynik zdecydować może o Polsce na dłużej niż jedną kadencję. Prawo i Sprawiedliwość już finiszuje z kampanią wyborczą. A obozy Koalicji Obywatelskiej (PO wraz z przystawkami), Lewicy (SLD, Wiosna, Razem), Koalicji Polskiej (PSL i Kukiz’ 15) oraz Konfederacji po tygodniach wewnętrznych konfliktów, sojuszy i rozłamów, personalnych transferów zarejestrowały listy i dopiero zaczynają swoje kampanie. W kilkunastu okręgach dojdzie do ciekawych pojedynków czołowych fighterów ugrupowań. To będzie miało duże znaczenie dla ogólnego wyniku wyborów.