Warszawa: Otwarto nowy odcinek na trasie II linii metra

– Dzisiaj otwieramy trzy kolejne stacje: Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy, Trocka. Dzisiaj będziemy mogli przejechać tą linią metra. Od dzisiaj metro będzie już normalnie funkcjonować. Mam nadzieję, że na początku przyszłego roku będziemy mieć kolejne dobre informacje dotyczące tym razem stacji na Woli – mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podczas uroczystości otwarcia nowego odcinka. Włodarz stolicy zapowiada dalsze rozbudowywanie metra: – Tych stacji metra i po tej stronie Wisły, i po drugiej stronie Wisły będzie coraz więcej. Mam nadzieję, że to będzie zmieniało życie warszawianek i warszawiaków.

Głos zabrał także minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Inwestycja została dofinansowana ze środków UE. – Jest to jeden z największych projektów, jakie realizujemy w tej perspektywie finansowej. A jeśli połączymy dwa projekty metra, bo w tej chwili oddajemy odcinek w kierunku wschodnio-północnym, ale jeszcze jest realizowany odcinek metra w kierunku zachodnim, to razem jest to projekt na prawie 8 mld złotych z dofinansowaniem UE – mówił polityk. I dodał: – Metro warszawskie jest jednym z największych beneficjentów wsparcia unijnego w Polsce". "Nie ma drugiego takiego beneficjenta na poziomie samorządów w Polsce jak metro warszawskie.

W niedzielę przejazdy linią M2 są bezpłatne.

Stacje były gotowe już w maju, jednak ich otwarcie się opóźniało. Jeszcze w sierpniu mówiono o brakach w dokumentacji, przez które zagrożony był wrześniowy termin. Ostatecznie jednak udało się go dotrzymać.