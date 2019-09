Premier na Jasnej Górze: Wiara, wolność i solidarność są nierozłącznie splecione, a Polska jest takim splotem

Polacy zawsze szukali solidarności i ideałów. One oświetlały drogę wysiłków, zmierzających do odzyskania niepodległości, a dziś wysiłków, które mają obudzić naród do wielkości - mówił premier Mateusz Morawiecki na Jasnej Górze. Szef rządu wziął dziś udział w 37. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Ludzi Pracy.

Jak co roku w trzecią niedzielę września na Jasnej Górze odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy organizowana przez NSZZ „Solidarność” wraz z Duszpasterstwo Ludzi Pracy. Hasłem tegorocznej pielgrzymki było "Matko, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź". Do zgromadzonych przemówił premier Mateusz Morawiecki. Przywołując w swoim wystąpieniu słowa błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki - "człowiek, nawet ciężko pracujący, bez Boga i modlitwy będzie jak ptak depczący po ziemi" - szef rządu podkreślał:, że Polacy zawsze szukali solidarności i ideałów. – One oświetlały drogę wysiłków, zmierzających do odzyskania niepodległości, a dziś wysiłków, które mają obudzić naród do wielkości – mówił premier. – Wysiłki zostaną uwieńczone powodzeniem, gdy ludzie pracy będą ręka w rękę z ludźmi dobrej woli i gdy będą starali się ropoznać ścieżki ku przyszłości. Wiara, wolność i solidarność są nierozłącznie splecione, a Polska jest takim splotem – dodawał. Mateusz Morawiecki wskazywał, że ludzie pracy od wieków niosą wolność i nadzieję. – Ale też wspólnie, i rządzący i ludzie pracy, mamy obowiązek, żeby łączyć trudne wymiary naszego życia. Łączyć ze sobą konieczność zapewnienia stabilności pracy – akcentował. Premier podkreślał, że Polska nie chce być na marginesie wielkich przemian gospodarczych, że Polska jest powołana wielkością do tego, żeby inspirować świat do odważnych rozwiązań, które pielęgnują święte wartości i łączą je ze światem XXI wieku. – Prymas Wyszyński mówił o tym, jaką sztuką jest żyć dobrem wspolnym. Polityka i wiara nie zawsze są idealnym połączeniem, ale punktem stycznym jest dobro wspólne. Życzę wszystkim, żeby każdy miał w sobie pragnienie dobra wspólnego. Wtedy Polska będzie lepsza. Życzę wszystkim i Ojczyźnie byśmy szanowali tę arcypolską wartość, jaką jest praca i solidarność. Byśmy byli jak wielki biały orzeł, który na dwóch skrzydłach wznosi się ku lepszej przyszłości i lepszej Rzeczypospolitej – powiedział kończąc premier Morawiecki.