Czarzasty: Nie jesteśmy oszołomami, którzy będą opluwali kler

Lider SLD przypomniał, że lewica zwróciła się swego czasu z zapytaniem poselskim o to, ile środków z budżetu państwa jest przeznaczanych na polski kler. Jak dodał, wiadomo, że jest to kwota ok. 8 mld zł, jednak od dwóch lat nie ma oficjalnej informacji. – Co jest w tym złego, że lewica się pyta i prosi o transparentność finansowania polskiego Kościoła? My nie mówimy, żeby tego nie robić. My mówimy: my chcemy wiedzieć, w jaki sposób Kościół jest finansowany – tłumaczył. Zdaniem polityka, księża, tak jak inni obywatele powinni płacić podatki. Tymczasem, jak mówił, płacą ryczałt, który średnio jest w wysokości 236 zł.

– Kościół jest zwolniony z opłat celnych, Kościół nie płaci podatków od nieruchomości. Przypomnę państwu, że Kościół jest drugim posiadaczem ziemskim po państwie w Polsce, 160 tys. hektarów ziemi. Kościół nie płaci podatków od spadków i od darowizn. Jeżeli my nie płacimy podatków, to łamiemy prawo, jeżeli Kościół nie płaci podatków, to prawa nie łamie – mówił dalej lider SLD.

Czarzasty wskazywał również na konieczność likwidacji funduszu kościelnego. Jednocześnie zapewniał, że lewica nie jest przeciwko Kościołowi i jego wiernym, ale domaga się transparentności. – Nie jesteśmy w tej sprawie oszołomami, świrami, którzy będą chodzili, opluwali ludzi wiernych, opluwali kler. Mamy do tego racjonalny, spokojny stosunek – przekonywał.