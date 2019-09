Mistrzostwa Europy w siatkówkę: Polacy pokonali Holendrów 3:0

Premier na Jasnej Górze: Wiara, wolność i solidarność są nierozłącznie splecione, a Polska jest...

Polacy zawsze szukali solidarności i ideałów. One oświetlały drogę wysiłków, zmierzających do odzyskania niepodległości, a dziś wysiłków, które mają obudzić naród do wielkości - mówił premier Mateusz Morawiecki na Jasnej Górze. Szef...