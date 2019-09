PiS nie zakaże aborcji eugenicznej? Dworczyk o "kompromisie ws. ochrony życia"

– Nasz system wartości skonstruowany jest wokół tego, co wszyscy jak sądzę traktujemy jako najważniejsze – wokół przyrodzonej godności człowieka, godności człowieka i jego życia, bo człowiek, żeby być godny, musi żyć i ta ochrona życia jest przez nas traktowana bardzo szeroko – mówił podczas zeszłotygodniowej konwencji PiS w Lublinie prezes Prawa i Sprawiedliwości. W sowim wystąpieniu Jarosław Kaczyński przekonywał, że PiS opiera się na systemie wartości, który jest skonstruowany wokół „przyrodzonej godności człowieka”. – Człowiek, żeby być godnym, musi żyć. Ochrona życia jest przez nas traktowana bardzo szeroko. To jest ochrona przed różnego rodzaju opresjami, także ze strony własnego państwa. Ale to jest także ochrona przed eutanazją, przed aborcją na życzenie, przed całą tą ideologią, która dzisiaj wartość ludzkiego życia podważa – mówił lider PiS.

Niedługo po tym wystąpieniu media spekulowały, że w programie Prawa i Sprawiedliwości pojawi się zapowiedź delegalizacji aborcji eugenicznej. Ku rozczarowaniu tej części elektoratu PiS dla którego ta kwestia jest prirytetowa - w opublikowanym wczoraj programie partii rządzącej - nie znalazł się taki zapis. Nadzieję na zwiększenie ochrony prawnej dzieci nienarodzonych jeszcze bardziej przekreślają dzisiejsze słowa szefa KPRM Michała Dworczyka, który był dziś gościem "Śniadania Polsat News".

– W sprawie ochrony życia jest w tej chwili pewien kompromis, wypracowany przed laty i nie ma żadnych planów, żeby ten stan prawny zmieniać – oświadczył. Michał Dworczyk dodał, że jeśli chodzi o kwestię eugeniki, to "taka dyskusja była, trwa i pewnie będzie". – Natomiast, jeżeli odnosimy się do programu to każdy może zweryfikować, że w programie Prawa i Sprawiedliwości zmian, jeśli chodzi o tę ustawę, nie ma – podkreślił szef KPRM.