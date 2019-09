Rosja: "Polski szpieg" skazany na 14 lat kolonii karnej

Rosyjski Sąd Najwyższy utrzymał wyrok za szpiegostwo, zatrzymując polskiego szpiega za kratami – podaje agencja TASS.

Jak informuje dalej TASS, Sąd Najwyższy potwierdził wyrok 14 lat więzienia w kolonii karnej dla Mariana R.

42-letni Polak to były pracownikiem firmy Avtotrans z Białegostoku, 21 kwietnia 2018 roku aresztowany w Moskwie przez funkcjonariuszy Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Mężczyznę oskarżono o szpiegostwo – miał próbować organizować przewóz do Polski części do systemów rakietowych S-300.

Polak został skazany 25 czerwca (wyrok potwierdził kilka dni temu Sąd Najwyższy), proces odbywał się za zamkniętymi drzwiami. Obrońcy Polaka chcieli zmiany klasyfikacji czyn, co mogłoby wpłynąć na złagodzenie wyroku, ale sąd nie przychylił się do tego wniosku.