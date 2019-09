"PO chce się ścigać na hejt". Nowy spot PiS-u

Spot jako pierwszy zaprezentował serwis 300polityka.pl. – Platforma robi akcję „Silni razem” pod kontrowersyjnym, hejterskim hashtagiem. My odpowiadamy pozytywnym spotem o programie – mówi serwisowi jeden ze sztabowców PiS.

– PO chce się ścigać na hejt, my nie bierzemy w tym udziału. Mamy dobry program. HatTrick Kaczyńskiego – to jest nasza oferta – tłumaczu w rozmowie z 300polityka.pl sztabowiec.

#SilniRazem

Prezentacja spotu to odpowiedź na działania Koalicji Obywatelskiej, która rozpoczęła nową akcję mobilizacyjną pod hasłem #SilniRazem. Komentatorzy i politycy innych partii zwracają uwagę, że do tej pory tym hashtagiem posługiwali się internetowi hejterzy.

– Ruszamy z akcją „Silni Razem”. Będziemy w całej Polsce. To jest kontynuacja akcji sztabowej, kampanii otwartej, kampanii wspólnej z wszystkimi ludźmi dobrej woli. Każda osoba, która chce wesprzeć kampanię Koalicji Obywatelskiej może się do nas zgłosić, uruchamiamy infolinię. Ponieważ są to najważniejsze wybory od 1989 roku, wybory o wszystko – mówił Krzysztof Brejza podczas dzisiejszej konferencji prasowej.

