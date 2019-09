Posłanka PiS pyta ministra zdrowia: Dlaczego mimo większych środków niewiele się poprawiło?

Parlamentarzystka stawia dwa, istotne pytania. Pierwszy z nich brzmi: "Dlaczego mimo znacznego zwiększenia budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia w ostatnich latach w kwestii leczenia w ramach świadczeń gwarantowanych niewiele się poprawiło?".

Drugie pytanie postawione przez Annę Sobecką to: "Jakie działania zostaną podjęte przez ministerstwo w celu poprawy sytuacji w sektorze ochrony zdrowia, w szczególności w kwestii zwiększenia liczby refundacji nowoczesnych leków oraz zmniejszenia kolejek do lekarzy specjalistów?".

W tym samym piśmie Sobecka zwraca uwagę, że "Zdecydowana większość Polaków (73 proc.) uważa, że w obszarze publicznej ochrony zdrowia jest źle i niewiele się poprawia. Ochrona zdrowia jest problemem 44 proc. badanych, a 81 proc. wymienia ją na pierwszym miejscu największych współczesnych problemów". Dodaje "najwięcej Polaków oczekuje także naprawienia systemu ochrony zdrowia", a także "94 proc. Polaków uważa, że państwo powinno refundować więcej nowoczesnych leków, a ośmiu na dziesięciu, że sytuację poprawiłoby zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia". Parlamentarzystak opiera się na badaniu "Ochrona zdrowia w Polsce" przeprowadzonym przez firmę IQS Research.

Na pytania posłanki odpowiedział wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Zastępca Łukasza Szumowskiego wskazuje, że resort "nieustannie podejmuje działania na rzecz poprawy dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej". Jednocześnie coraz więcej pieniędzy jest w system inwestowanych. "Aktualny plan finansowy NFZ na 2019 rok przewiduje koszty świadczeń opieki zdrowotnej na poziomie 89,7 mld zł, co stanowi wzrost o 7,9 mld zł w stosunku do wykonania planu finansowego NFZ za rok 2018" – podaje wiceminister. Dalej informuje: "Zwiększono środki przekazywane świadczeniodawcom na łączną kwotę ok. 6,3 mld zł". Pi rezonans magnetyczny.