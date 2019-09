Poseł PiS pyta: Po co Kukiz w polityce?

"Kukiz poświęcił antysystem dla systemowego PSLu. To wiemy. Już sam ten fakt zmusza do postawienia pytania: po co Kukiz w polityce? Jednak Kukiz idzie dalej- w wywiadzie powiedział, że może zawrzeć koalicję nawet z SLD. Koniunkturalizm aż razi. Tak więc po co Kukiz w polityce?" – napisał na Twitterze poseł PiS Kazimierz Smoliński.

Paweł Kukiz o tym, że o koalicji rozmawiał z każdym – w tym z SLD i Wiosną – mówił w "Salonie Politycznym Trójki" (Program III Polskiego Radia) w sierpniu tego roku.

– Ja kuluarowo rozmawiałem z każdym - mówił wówczas. - Rozmawiałem z przedstawicielami Wiosny i SLD. Pytałem: dlaczego nie chcecie tych zmian? – dodawał. Chodzi o realizację głównych haseł programowych Kukiz'15 – w tym wprowadzenia mieszanego systemu wyborczego w wyborach do Sejmu (część mandatów obsadzana byłaby w jednomandatowych okręgach wyborczych), obligatoryjnych referendów, czy restrykcyjnych przepisów antykorupcyjnych.

