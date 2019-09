Trzeba zbudować nowe państwo

Maciej Pieczyński: W niedawno opublikowanym rankingu zaufania do polityków zajął pan „zaszczytne” ostatnie miejsce. Według badania ufa panu jedynie 6,5 proc. Polaków. Znając pańską niechęć do demokratycznej większości, powinien pan być z siebie dumny.

Janusz Korwin-Mikke: A co to znaczy „brak zaufania do polityka”?

To znaczy, że potencjalni wyborcy nie ufają panu.

JKM: Ja jestem człowiek konkretny i chcę wiedzieć dokładnie, o co chodzi. Czy to znaczy, że nie podoba im się to, co głoszę, czy może nie wierzą, że to, co głoszę, wprowadzę w życie?