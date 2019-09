Polska straci miliardy? Bruksela domaga się pieniędzy na ekologię

Dziennik informuje, że w związku z cięciami w nowym unijnym budżecie Polska może stracić nawet 13 miliardów euro w porównaniu z pierwotnym projektem. Warto przypomnieć, że budżet nawet początkowo planowany przewidywał dla Polski mniejsze sumy niż w latach 2014-2020 (różnica między budżetami wynosiła ok. 14,5 mld euro).

"Rz" przekonuje, że zmiany w budżecie są powiązane z nową szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, dla której priorytetem jest "zielony ład", na który muszą być znalezione środki.

Kosztowny "zielony ład"

Z rozmów "Rz" z unijnymi politykami wynika, że cięcia mają objąć politykę spójności oraz politykę rolną. "Z polityki rolnej zabrano by ok. 60 mld euro, a z polityki spójności – 40 mld euro. To oznacza ubytek kolejnych 12,9 mld euro z koperty przeznaczonej dla Polski" – czytamy w dzisiejszej "Rzeczpospolitej".

Gazeta podkreśla, że nie znaczy to, że Polska na pewno straci całą kwotę, gdyż nasz kraj będzie mógł też korzystać z pieniędzy przeznaczanych na tzw. zielony ład. Różnica polega na tym, że o te pieniądze każde państwo będzie musiało konkurować, gdyż fundusze nie będą odgórnie rozdzielone między kraje członkowskie.

Dziennik dodaje, że to nie musi być koniec niekorzystnych zmian dla Polski, gdyż część państw postuluje, by dokonać "generalnego cięcia propozycji KE". Obecnie sięga ona 1 bln 279 mld euro, ale np. Niemcy chcą, by zmniejszyć ją o ok. 127 mld euro. Takie rozwiązanie oznaczałoby, że Polska znowu straciłaby od kilku do kilkunastu miliardów euro.