Małpka jako zwierzę domowe? Rusin ostro atakuje Chajzera

Odcinek programu, z powodu którego pokłócili się dziennikarze, poświęcony był trzymaniu małpek kapucynek w domu. Omawiając ten temat, prowadzący "Dzień Dobry TVN" Filip Chajzer i Małgorzata Ohme zaprosili do studia właścicieli kapucynek. W studiu gościły też dwie małpki – Chico i Teo.

W trakcie programu jedna z małpek ugryzła Chajzera, co zdenerwowało prezentera. "Dziabnęła mnie małpa jedna. Komu komu kapucynkę na chatę?"– napisał Chajzer na Instagramie, prezentując zdjęcie na którym widać jak zwierzę go gryzie.

Żart prezentera (Chajzer skasował już post z serwisu) nie wszystkich jednak rozbawił. Koleżanka dziennikarza z tej samej stacji – prezenterka Kinga Rusin, ostro skrytykowała Chajzera i cały odcinek poświęcony trzymaniu małpek w domu.

„Filip, to jest mega smutne. I nie chodzi tylko o ugryzienie. Ubieranie dzikich zwierząt w ludzkie ciuchy, trzymanie ich w domach, klatkach, robienie z nich zabawek ku uciesze gawiedzi jest nie tylko działaniem wbrew naturze, ale też zwykłym barbarzyństwem. Promocja takich zachowań doprowadza do tego, że z naturalnego środowiska »odławiane« są młode osobniki, odrywane siłą od matek (te są często zabijane), ranione, okaleczane, torturowane, zmuszane do zachowań niezgodnych z ich instynktami. Jest popyt, jest podaż” – tłumaczy Rusin.

Prezenterka podkreśliła też, że małpka gryząc Chajzera działała w odruchu obronnym. „Dzikie zwierzęta, których w naturalnym środowisku jest coraz mniej, powinniśmy chronić i dbać o to, żeby nie wyginęły... Nie wiem, czego dotyczyła rozmowa, ale aż żal patrzeć na tę przebraną i zestresowaną małpkę (dlatego ugryzła, to odruch obronny). Jesteś idolem dla wielu ludzi, którzy Cię podziwiają za to, co robisz. Mam nadzieję, że po chwili zastanowienia przyznasz mi rację i wymyślisz jakaś ogólnopolską akcję uświadamiającą ludzi na temat niewiarygodnego cierpienia dzikich zwierząt w cyrkach czy delfinariach. Liczę na Ciebie” – dodaje Rusin.

Czytaj także:

Kinga Rusin pokazała fanom zdjęcie. "Szkoda, że nie poszła w sport"