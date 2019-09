"Tego widoku nie zapomnę do końca życia". Tragiczny finał poszukiwań 26-letniej Magdaleny P.

Kobieta poszukiwana była od 15 września. Tego dnia ok. godziny 11.00 wyszła na spacer z psem. Kiedy pies sam wrócił do domu, zaniepokojeni rodzice postanowili powiadomić policję o zaginięciu córki.

Z informacji podanych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie wynika, że dziś odnaleziono ciało 26-latki. Znajdowało się w zaroślach w lesie w pobliżu jej rodzinnego domu. "Super Express" dotarł do szczegółów sprawy. "Dzisiaj rano tata poszukiwanej (...) Magdaleny wypuścił Monstera – owczarka niemieckiego z domu. Pies poprowadził go do pobliskiego lasku. Tam ojciec znalazł zwłoki ukochanej córki. Magda popełniła samobójstwo" – czytamy.

"Super Express" cytuje wypowiedź zrozpaczonego ojca kobiety. – Tego widoku nie zapomnę do końca życia. Zobaczyłem klęczącą przy drzewie postać podwieszoną na gałęzi. Nie mogłem uwierzyć że to moja córeczka! Madziu, dlaczego to zrobiłaś?! – szlocha Andrzej Pytka.

Dlaczego kobieta targnęła się na swoje życie? Jak informuje tabloid, powodem była nieszczęśliwa miłość. Jej związek nie był akceptowany przez rodziców.