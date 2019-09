Balcerowicz zachwycony akcją #SilniRazem. "Takich obrońców demokracji potrzebujemy"

– Ruszamy z akcją „Silni Razem”. Będziemy w całej Polsce. To jest kontynuacja akcji sztabowej, kampanii otwartej, kampanii wspólnej z wszystkimi ludźmi dobrej woli. Każda osoba, która chce wesprzeć kampanię Koalicji Obywatelskiej może się do nas zgłosić, uruchamiamy infolinię. Ponieważ są to najważniejsze wybory od 1989 roku, wybory o wszystko – mówił Krzysztof Brejza podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Decyzję KO skrytykowało wielu internautów, komentatorów, polityków i politologów, którzy zauważają, że hasłem "Silni Razem" posługiwała się do tej pory grupa internetowych hejterów.

Akcja napastliwych hejterów, pod którą "podpięła się" Koalicja Obywatelska, spodobała się natomiast Leszkowi Balcerowiczowi. Były wicepremier spotkał się nawet z jej uczestnikami, o czym poinformował na Twitterze.

"Jestem po spotkaniu z inicjatorami akcji #SilniRazem. Potrzebujemy takich obrońców demokracji w Polsce. Niech silni razem będą coraz silniejsi" – stwierdził Balcerowicz.