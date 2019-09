Opozycja spiera się o "Pakt dla Kobiet". "To jest bardzo przykra sytuacja"

Kilka dni temu liderzy ugrupowań lewicowych podpisali dziesięciopunktowy "Pakt dla kobiet". Pakt zakłada między innymi prawo do przerywania ciąży na żądanie do 12. tygodnia oraz ustawową gwarancję refundacji in vitro.

Prezentując „Pakt dla Kobiet”, przedstawiciele Lewicy podkreślali, że zapraszają Koalicję Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe do podpisania się pod dokumentem.

Dzisiaj Marcelina Zawisza z Partii RAZEM poinformowała jednak, że KO i PSL nie są zainteresowane poparciem „Paktu”. – Mam do zakomunikowania bardzo przykrą wiadomość. Zarówno Koalicja Obywatelska, jak i PSL odmówiły podpisania „Paktu dla Kobiet”. Odmówiły podpisania paktu, w którym znajduje się dostęp do ginekologa, refundacja in vitro, ochrona przed przemocą i europejskie standardy przerywania ciąży – mówiła Zawisza podczas konferencji prasowej przed Sejmem.

– To jest bardzo przykra sytuacja, ponieważ liczyłyśmy na to, że nasze koleżanki z opozycji będą nas wspierać – dodała działaczka.

