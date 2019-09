Sosnowiec: Dwie pracownice skarbówki w rękach ABW. W tle wyłudzenia VAT

Jak udało nam się ustalić, do zatrzymania dwóch ważnych pracownic Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu doszło we wtorek 17 września. Akcję przeprowadziła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z Biurem Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów.

Sprawa ma związek ze śledztwem wyłączonym z postępowania prowadzonego przeciw Marcinowi K. - byłemu już Naczelnikowi Urzędu Skarbowego. Zatrzymane to Monika K., Kierownik Referatu Spraw Wierzycielskich, oraz Jolanta K. - Kierownik Działu Podatku od Towarów i Usług i Podatków Dochodowych oraz Majątkowych i Sektorowych.

Według śledczych, obie podejrzane, sprawując swoje funkcje w latach 2014-2017, przekroczyły uprawnienia i nie dopełniły obowiązków, przez co działały na szkodę interesu Skarbu Państwa. Urzędniczki miały przede wszystkim nienależycie zabezpieczyć roszczenia publicznoprawne, co doprowadziło do osiągnięcia korzyści majątkowych przez inne podmioty. Chodzi w szczególności o pozyskiwanie przez ustalone grupy przestępcze nienależnych zwrotów podatku VAT oraz ukrycie majątku przez nieuczciwych podatników. Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu, którego pracownice zatrzymano, w latach 2009-2017 dokonał zwrotów podatku VAT w kwocie przekraczającej 24 miliardy złotych.

Jak udało nam się dowiedzieć, to nie pierwsze zatrzymane w tej sprawie osoby - w tym postępowaniu śledczy ujęli już ośmioro podejrzanych. Śledztwo prowadzone jest przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach, w którym czynności wykonują funkcjonariusze Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katowicach przy udziale funkcjonariuszy Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów.