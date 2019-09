"Silni Razem to coś więcej niż hashtag". Schetyna o "obrzydliwej manipulacji"

Koalicja Obywatelska rozpoczęła wczoraj nową akcję mobilizacyjną pod hasłem #SilniRazem. Decyzja KO spotkała się z krytyką zarówno polityków, politologów, jak i komentatorów czy internautów. Wiele osób zwracało uwagę, że hasłem "Silni Razem" posługiwała się do tej pory grupa internetowych hejterów. Broni go jednak lider PO Grzegorz Schetyna, który odniósł się do sprawy podczas dzisiejszego briefingu w Toruniu.

– Każdy ma prawo korzystania z hashtagu. My robimy akcję Koalicji Obywatelskiej. Ten hashtag jest wykorzystany przez nas i umieszczony na bannerze jako hasło, które daje dobrą, nową treść w tej kampanii – podkreślał Schetyna. Polityk przekonywał, że "Silni Razem" jest czym święcej niż tylko hashtagiem. – To poczucie solidarnej współpracy, nie tylko Koalicji Obywatelskiej, ale innych środowisk opozycyjnych, tych wszystkich, którzy nie zgadzają się z państwem PiS, łamaniem demokracji, praworządności i ci, którzy otwarcie o to walczą – tłumaczył.

– Manipulacja, której dopuszczają się media rządowe, głównie TVP Info i Wiadomości, jest obrzydliwa. I chciałbym mieć taką nadzieję, że ona się skończy 13 października, wtedy kiedy wygramy wybory, bo nie można w taki sposób wykorzystywać i manipulować, jak jest to robione w kontekście tego hashtagu i kampanii wyborczej – skwitował.