Rzońca: Przedsiębiorcom za PO było coraz gorzej. PiS wprowadza korzystne rozwiązania dla firm

Panuje opinia, że rząd Prawa i Sprawiedliwości prowadzi może ambitna politykę społeczną, ale wymierzona jest ona w przedsiębiorców?

Bogdan Rzońca: Po pierwsze, opozycja wykrzywia wszystkie nasze wypowiedzi, deklaracje. Politycy Platformy Obywatelskiej, dziś startujący z Koalicji Obywatelskiej zarzucają, jakoby rząd Prawa i Sprawiedliwości prowadził politykę anty przedsiębiorczą, wymierzoną w polski biznes, właścicieli firm. To oczywiście nieprawda. Zarówno premier, jak i ministrowie spotykają się z przedsiębiorcami. Trwają dyskusje na temat rozwiązań dla biznesu, i to zarówno biznesu małego, średniego, jak i wielkiego. Mówienie, że rząd nie dba o przedsiębiorców jest oczywista bzdura! To wykrzywianie naszych wypowiedzi, zarzucanie nieprawdziwych intencji ma konkretny cel.

Jaki?

To ostatnie koło ratunkowe opozycji. W sondażach zdecydowanie prowadzi Prawo i Sprawiedliwość. Koalicja Obywatelska, a także inne komitety są daleko w tyle. Dlatego opozycja liczy, ze przedstawiając nasz rząd jako nieprzyjazny przedsiębiorcom spowoduje przerażenie w środowiskach biznesowych, doprowadzi do sytuacji, w której ludzie prowadzący własną działalność gospodarcza masowo zrezygnują z glosowania na Prawo i Sprawiedliwość.

Groźba na przykład wyższego ZUS-u może przerazić wielu.

Rzecz jednak w tym, ze ZUS dla najmniej zarabiających firm zostanie zmniejszony, ZUS dla najlepiej sytuowanych zostanie bez zmian. Moim zdaniem strategia odwracania przez opozycje kota ogonem nie przyniesie rezultatu. Z prostej przyczyny – przedsiębiorcy doskonale pamiętają, że to rząd Platformy Obywatelskiej choć miał być tym gabinetem najbardziej pro przedsiębiorczym, miał wprowadzać ulgi dla biznesu, de facto zwiększył obciążenia dla polskich firm. Drobnym przedsiębiorcom było za rządów PO – PSL coraz gorzej. Z kolei rząd Prawa i Sprawiedliwości wspiera przedsiębiorców, wprowadza rozwiązania korzystne dla firm. Działa skutecznie Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców pan Adam Abramowicz. Teraz ryczałt ZUS będzie mniejszy. Jak ktoś ma kłopoty będzie mógł go nawet zawiesić. To wykrzywienie przez opozycje naszej narracji spali na panewce. Do wyborów zostały trzy tygodnie. Próba zdyskredytowania Prawa i Sprawiedliwości się nie powiedzie, wręcz jest śmieszna. Chcemy, by fryzjerki, szewcy, inni rzemieślnicy prowadzili swoją działalność, nie martwiąc się, że nie starczy im na ZUS. Ta strategia to krok w bardzo dobrym kierunku, a Platforma się tej naszej polityki bardzo boi. Dlatego stara się przekłamać nasz przekaz.

No dobrze. Proponujecie tez jednak podwyżkę i to znaczącą płacy minimalnej. Wielu ekonomistów mówi, że zaszkodzi to polskim firmom, a także całym regionom, głównie w Polsce Wschodniej?

Ja jestem reprezentantem Polski Wschodniej, konkretnie Podkarpacia. Proszę zwrócić uwagę, że gdy ta płaca minimalna była naprawdę niska, to właśnie z regionów takich jak Podkarpacie najwięcej ludzi wyjeżdżało za granice. Działo się tak z dwóch powodów. Po pierwsze – zakłady pracy były likwidowane. Po drugie – płace były liche. To właśnie z Podkarpacia wyjechało ponad 200 tysięcy osób, opustoszały cale miasteczka. Brak rąk do pracy na pewno nie służył tez przedsiębiorcom. Podniesienie płacy minimalnej będzie korzystne także dla właścicieli firm, którzy wolą mieć pracowników pewnych, na stałą umowę, niż szukać niepewnej taniej siły roboczej. Nie ma co straszyć przedsiębiorców. Bo w ustabilizowanej sytuacji gospodarczej bardzo ważny jest pracownik, który jest świadomy tego ile zarobi. I ma komfort, że jego zarobki sprawia, że nie będzie musiał opuścić swojego miejsca zamieszkania.