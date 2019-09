Wystartowało TVP Wilno. Morawiecki: Przyczyni się do tego, że relacje polsko-litewskie będą jeszcze lepsze

Prace nad uruchomieniem nowego kanału Telewizji Polskiej trwały od początku roku. Od marca koordynowaniem projektu zajmowała się wiceprezes TVP Marzena Paczuska. Chociaż kanał TVP Wilno miał wystartować w maju, to prace nad nim się opóźniły. Ostatecznie, we wtorek 17 września – w 80. rocznicę agresji ZSRR na Polskę – kanał oficjalnie wystartował. Z tej okazji na Litwie odbyła się uroczysta konferencja w Domu Kultury Polskiej w Wilnie z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra komunikacji Litwy Jarosława Narkiewicza.

– Otwieramy dzisiaj ten wielki wspaniały projekt TVP Wilno. Jest on potrzebny i Polsce i Litwie do umacniania naszej przyjaźni, sojuszu, do wymiany kulturowej, do wymiany informacyjnej i przede wszystkim do budowania wspólnoty kulturowej i politycznej pomiędzy naszymi narodami – mówił prezes TVP Jacek Kurski.

Z kolei Mateusz Morawiecki dziękował premierowi Litwy Sauliusowi Skvernelisowi za powstanie kanału. – Dziękuje dlatego również, że jak wiadomo nasi sąsiedzi, a w szczególności jeden sąsiad prowadzi czasami politykę dezinformacji i ten kanał TVP Wilno ma na celu również prostowanie, pokazywanie prawdy w jej różnych odsłonach polskiej, litewskiej, ale właśnie prawdy – powiedział szef rządu.

W ramówce TVP Wilno – w popołudniowym paśmie znajdzie się program „Info Wilno”. Będzie on emitowany pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku). Znajdą się w nim najważniejsze informacje z Polski i Litwy oraz wiadomości lokalne. Na antenie mają być także poruszane kwestie dotyczące kultury i historii Polski. Audycje będą realizowane w wirtualnym studiu przez zespół redakcyjny złożony z młodych Polaków mieszkających na Litwie.

Na początku ramówka będzie składać się z układu programowego TVP Polonia oraz bloku programów dla mieszkańców Litwy, który będzie nadawany w godzinach 17.30 do 20.00 czasu polskiego. Widzowie zobaczą polskie produkcje, w tym m.in.: „Czas honoru”, „Ranczo”, „Rodzinka.pl” i „Ojciec Mateusz”. W soboty mają być emitowane seriale o tematyce historycznej, m. in.: „Nad Niemnem” i „Ogniem i mieczem”. Pojawią się także cykle programów i reportaży: „Polacy na Kresach”, „Polacy na świecie” oraz „Polacy zmieniający świat”, a także reportaże o Polakach, których miejscem zamieszkania, bądź pochodzenia jest Litwa oraz cykl filmów dokumentalnych „Wybitni Polacy”.