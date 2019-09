Sasin: To będzie jedna z pierwszych decyzji, jeśli PiS wygra wybory

Sasin był gościem "Sygnałów Dnia" na antenie Radiowej Jedynki. W rozmowie z Grzegorzem Jankowskim mówił o wadze zbliżających się wyborów parlamentarnych. Jak podkreślił, będą to wybory o wszystko". – O to, w którym kierunku pójdzie Polska – dodał.

Zapytany o to, jakie będzie trzy pierwsze decyzja Prawa i Sprawiedliwości, jeśli wygra październikowe wybory, wicepremier odparł: "Pierwsze to na pewno utrwalenie 13. emerytury. Nie ma co do tego wątpliwości". Sasin zapewnił, że od przyszłego roku 13 emerytura będzie zagwarantowana ustawowo.

Drugą sprawą, którą PiS planuje zając się po wygranych wyborach jest podniesienie płacy minimalnej do 2600 zł. – Od 1 stycznia wprowadzimy to w życie – oświadczył. Ostatnią z wymienionych przez Sasina rzeczy jest podjęcia działań o zapewnienie równych dopłat dla polskich rolników na poziomie europejskim. – Tu ogromna rola komisarza Janusza Wojciechowskiego – podkreślał gość Grzegorza Jankowskiego.

