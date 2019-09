Do niecodziennej sytuacji doszło w dzisiejszym programie Roberta Mazurka w RMF FM. Okazało się, że Władysław Teofil Bartoszewski, "jedynka" PSL-u w Warszawie w wyborach do Sejmu, sam nie wie, na kogo ma głosować w wyborach do Senatu.

Zapytany przez Mazurka na kogo zagłosuje, Bartoszewski odpowiedział, że poprze Michała Kamińskiego. Okazało się jednak, że jest to... niemożliwe. – Pan nie będzie na niego głosował. On nie kandyduje w Warszawie, tylko pod Warszawą. W żadnym z pańskich dwóch okręgów Michał Kamiński nie kandyduje (...). Czyli pan nawet nie wie, na kogo będzie głosował. O mój Boże... – mówił ze śmiechem Mazurek. Kandydat PSL-u bronił się, że po prostu jeszcze się nie zdecydował, na kogo odda swój głos. Mazurek dopytywał, czy Bartoszewski poprze Ujazdowskiego, gdy polityk zaprzeczył, dziennikarz spytał się, czy może w takim razie zagłosuje na Pawła Kasprzaka z Obywateli RP. – Tu jest rudny wybór. I jedno i drugie mnie ani nie kusi, ani nie nęci – stwierdził Bartoszewski. Ostatecznie nie wiadomo, kogo polityk poprze w wyborach do Senatu.