Każdy lek na receptę po 5 zł? Oto nowa propozycja lewicy

–Chcemy się zobowiązać do tego, żeby wszystkie lekarstwa na receptę, każde z nich oddzielnie kosztowało 5 zł. Czy to jest możliwe? Jest możliwe. Jest tak zrobione w Anglii. Po części jest to zrobione w Niemczech. Każda recepta, którą państwo dostaniecie, każde lekarstwo będzie kosztowało 5 zł – mówił Włodzimierz Czarzasty podczas konferencji prasowej w Sosnowcu.

Polityk zapewnił, że wie, o czym mówi, gdyż sam jest zmuszony do regularnego korzystania z recept, ponieważ choruje na serce. – Ja na swoje zdrowie wydaje co miesiąc prawie 500 zł. Jestem chory na serce, w związku z tym wiem ile to kosztuje – dodał szef SLD.

W dalszej części wystąpienia Czarzasty podkreślił, że lewicy udało się zmontować koalicję pełną skutecznych polityków.

– Pytają się mnie często dlaczego Zagłębie. Dlaczego stąd? Ja nie jestem stąd. Ja jestem politykiem bardzo skutecznym. Lista SLD wprowadziła pięciu eurodeputowanych. Udało nam się razem z przyjaciółmi stworzyć jedną listę wspólną lewicy. Województwo Śląskie, a Zagłębie szczególnie, powinno mieć polityków skutecznych– mówił Włodzimierz Czarzasty podczas konferencji prasowej w Sosnowcu.

