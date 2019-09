Wypadek autobusu szkolnego. Wiózł 34 dzieci

Do wypadku doszło dzisiaj w godzinach porannych w województwie podlaskim. Pojazdy zderzyły się czołowo. W wyniku wypadku jeden z kierowców trafił do szpitala. Całe szczęście ani dzieciom jadącym do szkoły, ani innym uczestnikom kraksy nie stało się nic poważnego.

Sprawę bada policja. Ze wstępnych ustaleń wiadomo, że kierowca volkswagena spowodował wypadek. Mężczyznę przewieziono do szpitala.

– Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący transporterem na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z autobusem, którym jechało 34 dzieci, wraz z dwoma opiekunami. Kierowca volkswagena trafił do szpitala – przekazała Edyta Wilczyńska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w rozmowie z onetem.

Do wypadku doszło na drodze powiatowej Leśniki – Radule, na terenie gminy Tykocin. Droga jest obecnie zablokowana.

