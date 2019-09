Spór o aborcję. Lewica: Dlaczego Nowacka atakuje opozycję?

Kilka dni temu liderzy ugrupowań lewicowych podpisali dziesięciopunktowy "Pakt dla kobiet". Pakt zakłada między innymi prawo do przerywania ciąży na żądanie do 12. tygodnia oraz ustawową gwarancję refundacji in vitro.

Postulat dotyczący aborcji nie spodobał się Barbarze Nowackiej. Jej zdaniem to wykorzystywanie tematu na potrzeby kampanii wyborczej. – Kiedy w 2016 roku dziewczyny po praz pierwszy organizowały się w "Ratujmy Kobiety" miałam przyjemność przygotowywać ten projekt i przedstawiać go w Sejmie, tam nie było z nami SLD, nie było Razem. Nie zainteresowały ich wtedy prawa kobiet (...) nie włączyli się w zbiórkę podpisów... – powiedziała Barbara Nowacka w rozmowie z Dominiką Wielowieyską na antenie TOK FM. – Nie chcemy by w szczególności Panowie spod szyldu SLD używali naszych praw i naszych spraw jako pałki wyborczej między opozycją – dodała Nowacka.

Taka postawa szefowej Inicjatywy Polskiej nie spodobała się Lewicy. "Dlaczego Barbara Nowacka atakuje opozycję? Nie ma wrogów na opozycji. Wrogiem jest PiS. Pakt dla Kobiet to propozycja europejskiego standardu, a nie żadna wyborcza pałka" – apel zamieszczono na twitterowym profilu Lewicy.

