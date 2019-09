Policjant dorabiał prowadząc... plantację marihuany

Usłyszał już zarzuty oraz został tymczasowo aresztowany. Jak informuje gliwicka Prokuratura Okręgowa, 14 września policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju otrzymali zgłoszenie o tym, że w jednym z mieszkań może być prowadzona uprawa konopi indyjskich.

Śledczy odkryli plantację konopi oraz "znaczne ilości" marihuany. Na terenie posesji odkryto również kilkaset sztuk amunicji. Jak się później okazało jednym z zatrzymanych w toku śledztwa mężczyzn jest policjant. Usłyszał on zarzuty posiadania i wprowadzenia do obrotu znacznych ilości środków odurzających oraz posiadania nielegalnej amunicji. Prokuratura informuje, że zatrzymani mężczyźni dzielili się działalnością: jeden z nich hodował marihuanę, a drugi zajmował się jej wprowadzeniem do obrotu. Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju przychylił się do aresztowania podejrzanych na trzy miesiące.

Komendant Miejski Policji w Jastrzębiu-Zdroju poinformował, że policjanta w tym przestępstwie został już potwierdzony. Wobec funkcjonariusza zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne oraz postępowanie administracyjne w celu zwolnienia go ze służby. Jak przekazała policja, zatrzymany w sprawie wprowadzenia do obrotu narkotyków policjant, był w służbie od 16 lat.

Czytaj także:

"Naczelny antysemita RP" w rękach policjiCzytaj także:

Spór o aborcję. Lewica: Dlaczego Nowacka atakuje opozycję?