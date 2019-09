"Moja taca jest pusta". Sylwia Spurek nie ustaje w walce z Parlamentem Europejskim

Na początku lipca Sylwia Spurek (z Wiosny Biedronia) udostępniła na swoim Facebooku zdjęcie jedzenia ze stołówki w Parlamencie Europejskim i skrytykowała instytucję za brak, jej zdaniem, odpowiedniego zadbania o wegan. Chociaż internauci wyśmiali europosłankę, ta niezrażona dalej walczy z Parlamentem Europejskim. CZYTAJ WIĘCEJ

Dzisiaj Spurek umieściła w mediach społecznościowych pismo do Sekretarza Generalnego Parlamentu Europejskiego Klausa Welle, w którym apeluje o poprawę sytuacji stołujących się w PE wegan i osób z alergiami, które zdaniem europosłanki są dyskryminowane.

„Zakłady żywienia zbiorowego w budynkach Parlamentu Europejskiego nie oferują prawie żadnych opcji żywieniowych wolnych od składników pochodzenia zwierzęcego” – alarmuje Spurek w piśmie. „W rzadkich sytuacjach, kiedy ma to miejsce, oferta ogranicza się do przystawek, niestanowiących pełnowartościowych posiłków. W efekcie, weganki i weganie pracujący w Parlamencie Europejskim, lub go odwiedzający, nie mogą najczęściej spożyć odżywczego posiłku podczas pracy czy wizyty, co trzeba uznać za naruszenie ich praw konsumenta” – dodaje europosłanka, która zarzuca władzom PE także brak dbałości o klimat.

„Pamiętając o konieczności ochrony praw konsumentów, zapewnienia otoczenia wolnego od dyskryminacji, jak również konieczności przedsięwzięcia wszystkich możliwych środków na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi, czy istnieją odpowiednie dokumenty określające obecną politykę Parlamentu Europejskiego w obszarze gastronomii? Proszę o przesłanie mi stosownych dokumentów. W przypadku braku istnienia takich dokumentów, zwracam się do Pana z pytaniem o przyczynę tego braku” – podkreśla dalej Spurek, przedstawiając całą listę pytań wobec Sekretarza Generalnego Parlamentu Europejskiego Klausa Welle.

