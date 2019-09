Owsiak dla "Wyborczej": W Polsce szaleje bandycki język

"Prawicowy internet żywi się hejtem na szefa WOŚP" – czytamy w dodatku do "Wyborczej". "To najtrudniejsze cztery lata w 30-letniej działalności Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i jej lidera. Jerzy Owsiak od dawna był atakowany przez prawicę, ale odkąd PiS doszedł do władzy, praca fundacji utrudniana jest systemowo, Owsiak dyskredytowany, jego znaczenie i osiągnięcia - deprecjonowane" – pisze środowa "GW".

Dziennik przypomina emocjonalne wypowiedzi Owsiaka po śmierci prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza. – W Polsce szaleje bandycki język – stwierdził lider WOŚP w rozmowie z "GW". – Co się jeszcze musi stać, by ludzie połapali się, że tym językiem robimy krzywdę sami sobie? – dodał.

W artykule nie ma jednak ani jednej wzmianki o tym, że Jerzy Owsiak sam wielokrotnie był zgłaszany na policję i pozywany do sądu przez swoje obraźliwe, wulgarne i znieważające wypowiedzi pod adresem polityków partii rządzącej i jej wyborców. Podczas ostatnich odsłon festiwalu Pol'and'Rock wynurzenia Owsiaka ze sceny koncertowej, przeplecione wulgaryzmami i epitetami, zostały zgłoszone policji kilkaset razy.

Szef WOŚP przegrał także w sądzie z Krystyną Pawłowicz, która pozwała go za słowa: "Niech pani spróbuje seksu. Poczuje pani motyle w brzuchu, poczuje pani rozluźnione plecy. Poczuje pani kwiat we włosach, a przez to w głowie też się może poukładać". Sąd warunkowo umorzył postępowanie wobec Owsiaka na rok próby. Formalnie oznacza to, że sąd stwierdził jego winę, ale nie uznaje się go za osobę skazaną. Owsiak ma zapłacić 3 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej oraz 360 zł kosztów postępowania przed sadem.

– Były to nieuprawnione ingerencje w moje życie osobiste. Wypowiedź na festiwalu była formą szczucia na mnie na dużym zgromadzeniu. Od 2014 roku Owsiak nęka mnie nieustannie. Poniża z powodów politycznych. Poniża i upokarza mnie jako kobietę – mówiła parlamentarzystka PiS podczas jednej z rozpraw sądowych.