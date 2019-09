Konfederacja pozwała Marka Jakubiaka. Jest decyzja sądu

Ta decyzja sądu nie spodoba się liderom Konfederacji. Marek Jakubiak nie poniesie kary za swoje słowa.

"Pozew w trybie wyborczym Konfederacji przeciwko Markowi Jakubiakowi został oddalony" – poinformowała na Twitterze Wioleta Kamińska, przewodnicząca okręgu krakowskiego i województwa małopolskiego FdR.

Spór dotyczył słów Jakubiaka o tym, że Konfederacja może zawiązać po wyborach parlamentarnych koalicję z Platformą Obywatelską. – Przypomnę, że Bronisław Komorowski w pierwszej turze miał mieć 90%.PiS wprowadzi najwięcej posłów, ale KO, Lewica, Koalicja Polska, Konfederacja – to wszystko jest antyPiS. Wspólnym mianownikiem jest rząd, są stanowiska. Może się zdarzyć, że PiS utworzy rząd mniejszościowy i ziści się marzenie Pawła Kukiza o języczku uwagi. Ale to będzie szarpanina, a to mnie niepokoi – mówił polityk. Prowadzący rozmowę Krzysztof Ziemiec ocenił, że Platforma i Konfederacja to są "ideowo dwie różne Polski". – Proszę pana, dla interesu zrobi się wszystko – stwierdził Jakubiak.

Konfederaci wytoczyli za to Jakubiakowi proces w trybie wyborczym.

