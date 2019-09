"Solidarność" i ZPP apelują o lustrację w Radzie Dialogu Społecznego

Jednocześnie NSZZ „Solidarność” złoży wniosek do prezydenta o oświadczenia lustracyjne Rady Dialogu Społecznego. – Dzisiaj Prezydium RDS zadecydowało, że zwróci się do prezydenta Andrzeja Dudy o opinię prawną w tym temacie – poinformował Piotr Duda. – Tu dzieją się wielkie sprawy dotyczące legislacji, projektów ustaw, rozporządzeń rządowych i każdy, kto wchodzi w skład nie tylko prezydium, ale Rady Dialogu Społecznego powinni składać takie oświadczenia. Jesteśmy trochę zdziwieni, że niektórzy członkowie RDS chcą czekać na opinie na temat ustawy. Jeśli z ustawy wynika, że członkowie rad nadzorczych, kandydaci na dyrektorów szkół, członkowie Rady Ochrony Pracy składają takie oświadczenie to tym bardziej taka platforma dialogu społecznego jak RDS, która niedługo powinna być osobną instytucją, powinna takie oświadczenie składać – mówił szef "S" w czasie konferencji prasowej.

Szef "S" podkreślił, że niezależnie członkowie Solidarności zasiadający w RDS takie oświadczenie złożą. Sam przewodniczący złożył je w 2007 r., teraz je potwierdzi, bo tak wynika z ustawy – opisuje portal tysol.pl.

Rada Dialogu Społecznego została powołana w lipcu 2015 roku. Obecnie trwa spór interpretacyjny co do tego, czy ustawa nakłada na członków RDS składanie oświadczeń lustracyjnych.

– Wszyscy członkowie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, którzy wchodzą w skład Rady Dialogu Społecznego złożą takie oświadczenia lustracyjne. Również dziwi mnie opóźnianie tak oczywistej kwestii, nie wie czy ta ktoś ma coś do ukrycia? RDS powinna być instytucją przejrzystą, transparentną, niepodlegającą żadnym różnym krążącym plotkom. Nie rozumiem tego opóźniania. Na pewno nasze dwie instytucje złożą takie oświadczenia – wskazał szef ZPP Cezary Kaźmierczak.

Członków Rady powołuje i odwołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek uprawnionych podmiotów.

