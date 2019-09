GUS: We wrześniu odnotowano poprawę nastrojów konsumenckich

We wrześniu 2019 r. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do sierpnia – informuje Główny Urząd Statystyczny. "Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, był o 2,0 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 10,2" – czytamy w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego.

GUS: Rosną wszystkie składowe wskaźnika

Wszystkie składowe wskaźnika uzyskały wartości wyższe niż przed miesiącem. Największe wzrosty odnotowano dla ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (o 3,6 p. proc.) oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (o 3,0 p. proc.). Dla pozostałych składowych wskaźnika wzrosty kształtowały się następująco: 1,5 p. proc. dla oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, 0,9 p. proc. dla możliwości obecnego dokonywania ważnych zakupów oraz 0,6 p. proc. dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju. W odniesieniu do września 2018 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 3,3 p. proc.

GUS podaje: "Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 3,1 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 7,0".

Na poprawę wartości wskaźnika wpłynęły wszystkie jego składowe. Największe wzrosty odnotowano dla ocen możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrosty odpowiednio o 7,1 i 3,6 p. proc.).

Coraz wyższa ufność konsumencka

Zgodnie z wyjaśnieniami GUS, bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej jest średnią sald ocen zmian sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, zmian ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnego dokonywania ważnych zakupów. Natomiast wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej jest średnią sald ocen zmian sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju, trendów poziomu bezrobocia (ze znakiem przeciwnym) i oszczędzania pieniędzy w najbliższych 12 miesiącach.

Oba wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od –100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie. We wrześniu 2019 r. przeprowadzono 1230 wywiadów w okresie 02-11.09.2019 r. (w tym 82 metodą CATI – wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo).

Czytaj także:

"Solidarność" i ZPP apelują o lustrację w Radzie Dialogu SpołecznegoCzytaj także:

Premier: Nawet w czasach dużo trudniejszych niż dzisiaj, Polska i Rumunia były bardzo bliskimi partnerami