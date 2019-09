"Antysemita, rasista, sadysta". Ujazdowski o hejcie ze strony sympatyków szefa Obywateli RP

– Ja się z takimi rzeczami pod swoim adresem się nie spotkałem, jestem codziennie nazywany antysemitą, rasistą, sadystą. Trudno mi przystąpić do debaty w sytuacji, gdy jestem odzierany z godności – mówi z żalem Kazimierz Michał Ujazdowski.

Lider Obywateli RP startuje do Senatu z warszawskiego okręgu 44. W tym samym okręgu o głosy powalczy także Kazimierz Michał Ujazdowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej. Paweł Kasprzak apeluje do Ujazdowskiego o debatę – chce w ten sposób wyłonić jednego kandydata opozycji. Taki pomysł nie podoba się politykowi KO.

– Jeśli będzie idea debaty wszystkich kandydatów, co może być przedmiotem oczekiwań obywatelskich, to ja do niej stanę. Natomiast nie stanę do debaty, która podważa pakt senacki – mówił Ujazdowski podczas dyskusji zorganizowanej przez Fundację Batorego.

Były europoseł ma żal m. in. do Michała Boniego. – Michale, Józek Pinior - człowiek ostrej lewicy - mógł liczyć na moje poręczenie, kiedy był oskarżony. A twojego głosu nie słyszałem, kiedy mówi się o mnie rasista i antysemita. I to jest dla mnie bolesne – powiedział Kazimierz Ujazdowski.

