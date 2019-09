Będzie ekshumacja ciała milionera?

Piotr Woźniak-Starak pochowany nielegalnie?”, „Będzie ekshumacja?” – krzyczą nagłówki plotkarskich portali. Chociaż zmarły tragicznie producent filmowy Piotr Woźniak-Starak na terenie rodzinnej posiadłości spoczął 30 sierpnia, to o jego pogrzebie wciąż jest głośno. Tabloidy już po tym, jak ujawniono, że zostanie pochowany w mazurskiej Fuledzie na terenie należącym do rodziny Staraków, roztrząsały, czy taki pochówek jest legalny. Teraz spekulują na temat tego, że może nawet dojść do przeniesienia zmarłego na cmentarz.