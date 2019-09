Morawiecki: Chcę, by Śląsk budował przemysł przyszłości

– To wielkie nagromadzone dziedzictwo i zdolności do rozpoznawania procesów technicznych, zdolności inżynierskie, projektowe, wdrażania skomplikowanych projektów i programów - to jest ten ogromny potencjał, którego nie tylko nie możemy zaprzepaścić, ale na tym potencjale chcę, aby Śląsk, Zagłębie, całe województwo, budowały przemysł przyszłości – powiedział w Radiu Katowice

Szef rządu przyznał w Radiu Katowice, że potencjał rozwoju gospodarki XXI wieku jest skupiony na Śląsku w ponadproporcjonalnym stopniu. Jak dodał, w ramach Programu dla Śląsku zaangażowano już ok. 42-43 mld zł. – Tempo zaangażowania środków – 42-43 mld zł już zaangażowane w drogi, w firmy, w energetykę, w odnawialne źródła energii, czyste powietrze, bo to jest też problem wielu miast w województwie śląskim - wyraźnie pokazuje, że stajemy się sprawniejsi w realizacji różnych programów – mówił. Mateusz Morawiecki przypomniał też, że wielkie zjawiska i zdarzenia gospodarcze nie dzieją się z dnia na dzień. – Zaangażowanie tych środków jest najlepszym dowodem na to, że tempo zmian jest mniej więcej zgodne z tym, co sobie założyliśmy – dodał. – Mogę zagwarantować, że w naszym programie transformacji energetycznej chcemy, aby ten gigawat mocy węglowej, który będzie kiedyś tam w przyszłości wycofywany, był zastępowany – tu, na Śląsku i w Zagłębiu – przez gigawat mocy bardziej zielonej, aby tu dalej biło przemysłowe serce Polski – powiedział premier. Czytaj także:

Morawiecki: Polska chce być dobrym krajem do robienia biznesu