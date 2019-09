Rozbito gang mleczarski. Rolnicy rozcieńczali mleko

Zatrzymani to kierowcy cystern, pracownicy spółdzielni mleczarskiej i rolnicy dostarczający mleko. Oszustwo przy dostawie mleka było możliwe, bo dogadywali się dostawca oraz pracownik odbierający towar. – Metody oszustwa były trzy. Dolewali wody do mleka, fałszowali urządzenia pomiarowe lub kilkakrotnie wprowadzali do obiegu tę samą partię mleka – mówi portalowi tvp.info prok. Michał Smętkowski z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Proceder utrwal latami. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Do tej pory zabezpieczono obszerną dokumentację rachunkowo-księgową, laboratoryjną oraz przewozową. Przeszukano szafki pracownicze, w których zabezpieczono dowody przestępstwa. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono gotówkę i pojazdy o wartości około 250 tys. zł.