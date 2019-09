Limit 30-krotności składek na ZUS zostanie zniesiony. "Decyzja zapadła"

Projekcie budżetu na 2020 rok zapisano zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce). Przez ten zabieg do budżetu w przyszłym roku ma wpłynąć 5,1 mld zł.

Mimo tych planów pojawiły się głosy, że 30-krotność jednak nie będzie zniesiona. W tej sprawie do rządzących apelowała między innymi Solidarność oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Wątpliwości w tej sprawie rozwiewa jednak Jacek Sasin. – Decyzja w rządzie zapadła, są przygotowane rozwiązania. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć: to jest rozwiązanie, które w żadnym wypadku nie zmienia na gorsze sytuacji absolutnie zdecydowanej części osób, które pracują czy prowadzą działalność gospodarczą – mówił polityk w programie Polsat News.

Sasina zapytano również o słowa wicepremiera Gowina, który sugerował, że rząd może się jeszcze wycofać z tych planów. – Nie sądzę, żebyśmy chcieli to zmienić. Podnosiliśmy tę sprawę w trakcie trwania kadencji i wtedy zwrócono uwagę, że okres konsultacji był zbyt krótki. Odstąpiliśmy od tego, ale teraz chcemy cały ten proces przeprowadzić – podkreślił polityk.

Obecny model premiuje osoby zarabiające więcej, co zdaniem polityka jest błędne. – Obciążenia powinny być takie same dla wszystkich – podkreślił.

W obecnym modelu ze składek na ZUS zwolnione są te osoby, które rocznie otrzymują pensję w wysokości ok. 143 tys. złotych, co stanowi 30-krotność średniej pensji. Ma to służyć zabezpieczeniu systemu, aby ZUS za kilkanaście/kilkadziesiąt lat nie był zmuszony wypłacać wielkich emerytur tym, którzy przez lata wpłacali największe składki.

