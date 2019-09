"To, co czyniliśmy, czyniliśmy dobrze". Prezes PiS o reformie sądów

– Podjęliśmy niełatwą próbę reformy polskich sądów. To stał się spór już nie tylko w naszym kraju, ale także spór w Europie, który jeszcze ciągle nie jest zakończony, ale ja chcę powiedzieć: to co czyniliśmy, czyniliśmy dobrze, w interesie społeczeństwa i sprawiedliwości. W Polsce będą dobre, sprawne, a przede wszystkim obiektywne sądy – mówił prezes PiS we Włocławku. – Podjęliśmy niełatwą próbę reformy polskich sądów; to co czyniliśmy, czyniliśmy dobrze, w interesie społeczeństwa i sprawiedliwości – dodał szef partii rządzącej.

Jarosław Kaczyński zaznaczył, że obecny rząd podjął też reformę administracji skarbowej: – Bez tej reformy cała nasza polityka społeczna byłaby niemożliwa, bo ta reforma przyniosła nam ogromne zwiększenie dochodów. Polska była przez wiele, wiele lat, nie tylko te osiem lat rządów P-PSL, ale także przedtem, po prostu okradana, bezczelnie okradana i myśmy to przynajmniej w wielkiej mierze ukrócili.

Prezes PiS dodał, że rząd dba o wszystkie grupy społeczne. – Nie zapominaliśmy o nikim spośród tych, którzy potrzebują wsparcia, ale jednocześnie myśleliśmy o przyszłości. bo rodziny, w szczególnie te młodsze rodziny, w których przychodzą na świat dzieci, to jest kwestia naszej przyszłości – wskazał. – Realizujemy plan dzięki któremu będziemy mogli wydać rocznie na służbę zdrowia 150-160 mld zł – powiedział polityk.

