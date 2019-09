Tok FM zorganizowało debatę przedwyborczą. Nie zaproszono kandydata Konfederacji

"Nam kończy się czas". Młodzieżowy Strajk Klimatyczny chce ogłoszenia stanu kryzysu klimatycznego

"My, młode pokolenia Polek i Polaków, zwracamy się do Was, ponieważ jesteśmy przerażeni waszą biernością wobec kryzysu klimatycznego. Kiedy skupiacie się na przeliczaniu możliwych do zajęcia miejsc w parlamencie - nam kończy się czas" –...