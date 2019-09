Brytyjski minister ds. brexitu: Prawa Polaków nie będą kartą przetargową

Polacy na Wyspach mogą mieć pewność, że po naszym wyjściu ze Wspólnoty zachowają swoje prawa – zapewnia minister ds. brexitu. Ta deklaracja to odpowiedź na list ambasadora Polski w Londynie Arkadego Rzegockiego, który ostrzegł przed komplikacjami wynikającymi z nieuregulowanego statusu części polskich obywateli na Wyspach i zaapelował o ich powrót do kraju. Dyplomata zwrócił się do Polaków z apelem o powrót do kraju. "Szybko rozwijająca się gospodarka naszego kraju stwarza obywatelom coraz większe możliwości na rozwój i dobre warunki do życia w kraju".

"W Warszawie spotkałem się z sekretarzem stanu ds. europejskich Konradem Szymańskim, aby jasno przedstawić stanowisko rządu brytyjskiego w kwestii brexitu. W dalszym ciągu naszym celem jest osiągnięcie porozumienia z Unią Europejską. Dokładamy wszelkich starań, aby wynegocjować umowę, którą mógłby zaakceptować brytyjski parlament" – zaznacza Stephen Barclay.

"Wielka Brytania dąży do usunięcia z umowy kwestii dotyczących backstopu, dzięki czemu możliwe byłoby uzgodnienie korzystnej umowy. Jednocześnie myślimy o przyszłości i wzmacniamy bliskie związki łączące nas z Polską w wielu obszarach, takich jak bezpieczeństwo, handel czy relacje między ludźmi. Wynegocjowanie umowy leży w interesie obywateli, zarówno Polski, jak i Wielkiej Brytanii, będąc gwarantem ich dobrobytu i bezpieczeństwa. Uzyskanie porozumienia pozwoliłoby na wzmocnienie bliskich więzi między naszymi narodami i dalszy rozwój naszych relacji" – wskazuje minister. Jego przesłanie można przeczytać na stronie internetowej "Gazety Wyborczej".

Brytyjski minister zapewnia: "W Wielkiej Brytanii mieszka prawie milion Polaków, którzy swoją pracą wnoszą cenny wkład w brytyjską gospodarkę. Ochrona praw Polaków po naszym wyjściu z Unii Europejskiej jest dla nas niezmiennie istotna. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami możemy zagwarantować, że Polacy, którzy stanowią ponad jedną czwartą z trzech milionów obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii, mogą mieć pewność, że po naszym wyjściu ze Wspólnoty zachowają swoje prawa, że w dalszym ciągu będą mogli u nas pracować, studiować oraz mieć dostęp do zasiłków i usług na takich samych zasadach jak obecnie. A ich prawa nigdy nie zostaną wykorzystane jako karta przetargowa".

