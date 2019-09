Kidawa-Błońska: Wróci refundacja in vitro

– Przed chwilą zakończyłam spotkanie z rodziną, która dzięki metodzie in vitro ma wspaniałe dziecko. Są bardzo szczęśliwi. Kiedy rozmawiałam z nimi, opowiadali o tym, co musieli przejść, jakie dramatyczne decyzje podejmowali, jak w tej trudnej sytuacji byli samotni i gdyby nie wsparcie rodziców, nie wiadomo, jak by ich życie się potoczyło. A dzięki tej metodzie, dzięki mądrym lekarzom udało się – mówiła kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska.

Polityk zapewniła, że jeżeli KO dojdzie do władzy to powróci refundacja in vitro.

– Muszę powiedzieć i zagwarantować, że jeżeli wygramy wybory, wróci refundacja in vitro. Dzięki tej metodzie dzieci mogą się rodzić. Musimy rodzicom pomóc. Nie możemy tworzyć podziału, że tylko osoby zamożne mogą korzystać z tej metody. Na szczęście część polskich samorządów poszła za głosem serca i finansują te metodę – mówiła na konferencji prasowej.