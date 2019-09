Korwin-Mikke: LGBT to zagrożenie większe niż zmiany klimatyczne

– Uważam, że to jest znacznie groźniejsze niż zagrożenie klimatyczne. Jest to próba psucia normalnego społeczeństwa. Proszę zwrócić uwagę, że ci, tfu, geje, nie mylić z homosiami, to jest zupełnie co innego, bardzo wielu gejów to nie są w ogóle homoseksualiści, oni to udają, bo to się opłaca – stwierdził polityk Konfederacji na antenie Polsat News.

– Oni są opłacani z Zachodu, żeby rozwalić społeczeństwo – dodał Janusz Korwin-Mikke. Jak stwierdził, naprawa gospodarki zajęłaby Konfederacji dwa miesiące, a "zdemoralizowanego społeczeństwa" – dwa lata.