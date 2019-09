Jaruzelska: SLD zdradziło chroniących pamięć PRL

Córka komunistycznego generała Wojciecha Jaruzelskiego odcina się od SLD. Jej zdaniem, partia Włodzimierza Czarzastego zdradziła swoje "ideały". – SLD było jedyną partią, na którą mogli liczyć żołnierze sprzed 1989 roku, milicjanci i ludzie, którzy chronili pamięć PRL. To był stały elektorat SLD. Przez to odświeżenie list został zdradzony i pozostawiony sam sobie – powiedziała Jaruzelska na antenie Polsat News.

Czy Monika Jaruzelska podpisałaby się pod przygotowanym przez Lewicę Paktem dla Kobiet? – To dla mnie kwestia sformułowań. Wielokrotnie podkreślałam, że jestem za liberalizacją ustawy aborcyjnej. Natomiast nie do przyjęcia jest dla mnie sformułowanie "aborcja na życzenie". Przede wszystkim, to zabieg medyczny. Dla mnie, z powodów psychologicznych czy społecznych powinno być to dozwolone – stwierdziła działaczka. Jedną z propozycji zawartcyh w Pakcie jest aborcja na życzenie do 12 tygodnia ciąży.

Zdaniem warszawskiej radnej warto byłoby pomyśleć nad rozszerzeniem programu 500 plus o kobiety będące w ciąży. – Skoro rządy PiS tak starają się dbać o naszą demografię, jest 500 plus, to może jakimś rozwiązaniem byłoby potraktowanie jako matki kobiet w ciąży. Już wtedy mogłyby dostawać ten dodatek – powiedziała Monika Jaruzelska.