"Zabiłem żonę, bo tak trzeba było". Makabryczne szczegóły zbrodni w Lisowie

Do zbrodni doszło w środę wieczorem w Lisowie, niedaleko Radomia (woj. mazowieckie). 34-letni mężczyzna najpierw odprowadził kilkuletniego syna do sąsiadów, a następnie siekierą zaatakował ciężarną żonę. Mężczyzna jest zawodowym żołnierze, jak relacjonują media, kobietę zaatakował tak, by ją zabić.

Odprowadzając syna sąsiadom powiedział, że chce porozmawiać z żoną na osobności. Po ataku ponownie udał się do sąsiadów i przyznał im się co zrobił. – Zabiłem żonę, bo tak trzeba było – miał powiedzieć 34-latek.

Serwis Wirtualna Polska podaje, że mężczyzna zaatakował żonę ponieważ ta chciała od niego odejść. 34-latek został zatrzymany na miejscu zdarzenia, obecnie znajduje się w areszcie, czeka na postawienie zarzutów.

– Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna był trzeźwy. Pobrano krew do dalszych badań, m.in. w kierunku obecności środków odurzających – komentował sprawę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński.